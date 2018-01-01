50 % من مدرجات استاد جابر لـ «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

منحت اللجنة المنظمة لخليجي 23، اتحاد الكرة 50% من سعة مقاعد استاد جابر، لجماهير منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي، ويحتضن استاد جابر الأحمد الدولي مباريات الدور قبل النهائي للبطولة مساء اليوم، حيث تفرض اللوائح المنظمة حصول كل منتخب على 40% بواقع 80% من سعة الملعب، ويحق للاتحاد الكويتي كدولة منظمة الحصول على 20% لجماهيره، ولكن منعاً لأي جدل حول النسبة المخصصة للاتحاد المنظم، تقرر اقتسام الملعب بين جماهيرنا والجمهور العراقي. ويتسع استاد جابر لـ60 ألف متفرج ما يعني أن مباراة الأبيض، تشهد توفير عدد 30 ألف مقعد للجماهير الإماراتية، في الوقت الذي تأكد فيه وصول طائرتين محملتين بالجماهير لدعم المنتخب، بخلاف وصول عدد ليس بالقليل من أبناء الإمارات لتقديم الدعم اللازم للمنتخب في المدرجات.

وتسابق المسؤولون في المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في تخصيص طائرات لنقل الجماهير من دولهم إلى الكويت، لمساندة منتخبات بلادهم في البطولة، وهي الجماهير التي ستتواجد اليوم في استاد جابر الدولي، والتي ستعوض جماهير الأزرق التي قل حضورها للمباريات بعد خروج منتخبها من الدور الأول، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة واتحاد الكرة، لدفع الجماهير للحضور للحفاظ على الصورة التي ظهر عليها استاد جابر في الافتتاح، حيث احتشد به نحو 60 ألف متفرج، وتساهم زيادة الجماهير في إنجاح البطولة، بالاعتماد على بقية المنتخبات المشاركة.

ومن المتوقع أن تزحف جماهير الأبيض لمواجهة العراق خاصة بعد تخصيص طائرتين لنقل الجمهور، بخلاف الجمهور المتواجد من بداية البطولة، بينما أجرت وزارة الشباب والرياضة العراقية اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية، لفتح الطريق أمام الجمهور العراقي وطلبوا دخول 5000 مشجع، بجانب الجالية العراقية الموجودة في الكويت، وفتحت السفارة العراقية بالكويت باب التسجيل للحصول على تأشيرة، وستحضر جماهير أسود الرافدين عبر البر نظراً لقرب المساحة بين الدولتين. في الوقت الذي تم تخصيص 12 طائرة لنقل جماهير «الأحمر» البحريني للبطولة للمرة الثانية، بعدما تم تخصيص طائرة للجمهور لحضور المباراة الأخيرة، التي تأهل منها للدور نصف النهائي، بخلاف الحافلات التي ستقوم وزارة الشباب والرياضة بالبحرين لتخصيصها، لنقل الجمهور مع توفير كافة الخدمات وتخصيص حافلات للعائلات، وكان تواجد الجمهور الأحمر مميزاً في استاد جابر في المباراة الماضية، حيث تحرك الجمهور في مسيرة خلف حافلة المنتخب من الملعب إلى الفندق، وسهروا مع اللاعبين، وهو ما يمثل شحنا معنويا كبيرا للمنتخب مع زيادة الأعداد الجماهيرية. وجاء الرد لجماهير عمان بعدما تم تخصيص 8 طائرات و15 حافلة لنقل الجمهور من عمان للكويت، بدعم من الشركات الوطنية، من أجل مساندة فريقها وتحقيق حلم الوصول للنهائي. ومن المنتظر أن تحضر جماهير المنتخبات الأربعة إلى الملعب مبكراً لتشجيع فرقها والاستمتاع أيضاً بوجبة كروية دسمة في المباراتين.