50 % من مدرجات استاد جابر لـ «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)
منحت اللجنة المنظمة لخليجي 23، اتحاد الكرة 50% من سعة مقاعد استاد جابر، لجماهير منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي، ويحتضن استاد جابر الأحمد الدولي مباريات الدور قبل النهائي للبطولة مساء اليوم، حيث تفرض اللوائح المنظمة حصول كل منتخب على 40% بواقع 80% من سعة الملعب، ويحق للاتحاد الكويتي كدولة منظمة الحصول على 20% لجماهيره، ولكن منعاً لأي جدل حول النسبة المخصصة للاتحاد المنظم، تقرر اقتسام الملعب بين جماهيرنا والجمهور العراقي. ويتسع استاد جابر لـ60 ألف متفرج ما يعني أن مباراة الأبيض، تشهد توفير عدد 30 ألف مقعد للجماهير الإماراتية، في الوقت الذي تأكد فيه وصول طائرتين محملتين بالجماهير لدعم المنتخب، بخلاف وصول عدد ليس بالقليل من أبناء الإمارات لتقديم الدعم اللازم للمنتخب في المدرجات.
وتسابق المسؤولون في المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في تخصيص طائرات لنقل الجماهير من دولهم إلى الكويت، لمساندة منتخبات بلادهم في البطولة، وهي الجماهير التي ستتواجد اليوم في استاد جابر الدولي، والتي ستعوض جماهير الأزرق التي قل حضورها للمباريات بعد خروج منتخبها من الدور الأول، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة واتحاد الكرة، لدفع الجماهير للحضور للحفاظ على الصورة التي ظهر عليها استاد جابر في الافتتاح، حيث احتشد به نحو 60 ألف متفرج، وتساهم زيادة الجماهير في إنجاح البطولة، بالاعتماد على بقية المنتخبات المشاركة.
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