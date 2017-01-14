بارزاني يحذر من تهديد جماعات أخطر من «داعش» للأمن العالمي

أربيل (الاتحاد)

حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس، من ظهور أسماء وأساليب أكثر خطورة من «داعش» تهدد الأمن العالمي بعد انهيار التنظيم في العراق، مشيراً إلى عدم رغبة «الذين سلموا الموصل لداعش» في بدء ونجاح عملية تحرير المدينة. وقال بارزاني خلال لقائه قناصل وممثلي الدول في أربيل، إن تنظيم «داعش» الإرهابي، وبعد تلقيه الكثير من الهزائم يتجه نحو الانهيار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القضاء على التنظيم في الموصل والانكسار العسكري للإرهابيين، لا يعني نهاية (داعش) والإرهاب، ومن الممكن أن يهدد الأمن العالمي بأسماء وأساليب مغايرة تنشأ عنها ظواهر أكثر خطورة منه».

ولفت إلى أن «الذين سلموا الموصل إلى (داعش) لم يرغبوا في بدء ونجاح عملية تحريرها، لأنهم فشلوا ولم يكونوا يودون رؤية نجاح الآخرين».