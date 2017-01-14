منظمة: 16 ألف قتيل مدني في العراق خلال 2016

لندن (وكالات)

حصد العنف والعمليات العسكرية أرواح أكثر من 16 ألف مدني في العراق خلال 2016، حسبما قالت جماعة بحث ترصد وفيات المدنيين بهذا البلد، ما يجعل عام 2016 واحداً من الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للعراقيين الذين أنهكتهم الحرب منذ الاجتياح الأميركي عام 2003. وفي تقريرها السنوي، قالت منظمة «ضحايا حرب العراق» ومقرها لندن، إن 16361 مدنياً عراقياً قتلوا عام 2016، فيما كانت محافظة نينوى هي الأكثر تضرراً بمقتل 7431 مدنياً فيها. وجاءت العاصمة بغداد في المركز الثاني بعدما شهدت مقتل 3714 مدنياً، حسب ما أوضحت المنظمة. وتوثق منظمة ضحايا حرب العراق الوفيات من قيام المسلحين بإطلاق النار على الرهائن، وعمليات إطلاق النار الأخرى، والهجمات الانتحارية، وتفجيرات القنابل والغارات الجوية والقصف.

العام الماضي، كان أكبر سببين للوفاة هما عمليات الإعدام وإطلاق النار، وقد حصدا أكثر من نصف عدد الضحايا المدنيين. وبدأت المنظمة توثيق وفيات المدنيين في العراق بعد عام 2003، وتستقي المعلومات والبيانات من وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومصادر حكومية عراقية.