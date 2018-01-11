يفقدان 177 كيلو جراماً.. دون نظام غذائي

ترجمة: عزة يوسف

ليكسي وداني، زوجان يعانيان البدانة، لكنهما تمكنا في غضون عامين فقط من خسارة الكثير من وزنيهما وتغيرا تماماً بعد أن فقدا أكثر من 177 كيلو جراماً.. وقد تألمت ليكسي من التعليقات الصادمة والجارحة، التي تعرضت لها أثناء تنقلها بين متاجر مستلزمات الزفاف قبل نقصان وزنها، وما زالت تتذكر أنها واجهت صعوبة في إيجاد فستان يناسب مقاسها.

ونتيجة لقرار الزوجين بفقدان الوزن، كان عليهما إجراء بعض التعديلات الكبيرة في أسلوب حياتهما للتخلص من السمنة والتمتع بالصحة الجيدة.. وأصر ليكسي وداني على إحداث التغيير وأكملا التحدي، ونجحا أولاً في الإقلاع عن إدمان الأيس كريم، وتناول الوجبات السريعة.

وكانت ليكسي متحمسة جداً لممارسة التمارين الرياضية بأقصى طاقتها، ولم يكن الأمر بالنسبة لها مجرد محاولة للالتزام بالمعايير الصحية، بل بالحياة التي ستعيشها برشاقة ونشاط.

ولم يستعن الزوجان بمدرب أو وصفات نظام غذائي، أو عمليات جراحية لإنقاص الوزن، بل فقدا وزنيهما بالأكل الصحي وممارسة التمارين.. حيث أصبحا أكثر حركة، واستعادا الذهاب في جولات سير وتنزه وركوب دراجات، وبالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التي لم يكن بمقدورهما ممارستها من قبل.