الإمارات: نقف مع تركيا للحفاظ على أمنها واستقرارها

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول الليلة قبل الماضية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم كافة.

وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لتركيا حكومة وشعباً وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى قتل الأنفس وترويع الآمنين، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.