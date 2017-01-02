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العالم يدين الهجوم الإرهابي على إسطنبول

الإمارات: نقف مع تركيا للحفاظ على أمنها واستقرارها
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول الليلة قبل الماضية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم كافة.

وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لتركيا حكومة وشعباً وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى قتل الأنفس وترويع الآمنين، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الجريمة الإرهابية التي طالت الأبرياء في إسطنبول، وهم يحتفلون بالسنة الجديدة دليل يؤكد أن التطرف والإرهاب يبقى الخطر الأساسي الذي يواجهنا. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»، إنه في مواجهة جريمة إسطنبول الإرهابية ندعو مجدداً لرفض كل تبرير للإرهاب، التطرف والتنظير سبب أزماتنا والمساحات الرمادية تجاه الإرهاب تبقى مرفوضة». ... المزيد
     
 

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