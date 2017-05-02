ريتا باييس: الثِّـقة كلمة السرّ في علاقة المحرّر والكاتب

حوار إيهاب الملاح

حينما أخبرني صديقي الكاتب والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي، أنه بصدد تنظيم رحلة نوعية للبرتغال، بالتعاون مع دار كتاب ومؤسسة ساراماغو الثقافية، أوضح لي أنه ستتاح الفرصة لأول مرة للمشاركين فيها من كُتّاب وأدباء شباب أن يناقشوا روايتين لخوسيه ساراماغو الحائز جائزة نوبل في الآداب (1998) مع محررة رواياته «ريتا باييس»، وسيكتشفون معها عادات الأديب العالمي وتقنياته في كتابة الرواية، وكيف كان ينسج تفاصيل هذه الأعمال التي احتلت مكانها ضمن روائع الأدب الروائي.

ما لفتني بشدة هو دلالة تنظيم زيارة لمحررة نصوص ساراماغو في لشبونة، إنها ليست شخصية عادية أبداً، إنها تُعامل في سياق ثقافة ترسخت فيها مهنة «المحرر الأدبي» للنصوص الإبداعية، مهنة أصبح لها تقاليدها وأطرها، ومعروفة مهامّها والغرض منها، للدرجة التي صار يُشار فيها إلى أسماء هؤلاء المحررين، خاصة ممن عملوا على نصوص كبار الكتاب، كنجوم حقيقيين، حتى وإنْ كانت درجة اشتهارهم أقل (بطبيعة الحال) من أسماء الكتاب والروائيين الذين اشتغلوا على نصوصهم.

وجدتني، وأنا أقرأ عن هذه الزيارة، أتخيل لو أنني كنت مشاركاً في هذه الرحلة وقابلت محررة ساراماغو، فما هي الأسئلة التي يمكنني أن أتوجه بها إليها، خاصة أننا هنا في ثقافتنا العربية نكاد لا نعرف شيئاً عن هذه «المهنة»، وإنْ كنا نملأ العالم صراخاً عن افتقادنا إياها، خاصة في السنوات العشر الأخيرة.

وفوراً وجدتني أعدّ هذه الأسئلة، وأطلب من عبد الوهاب الحمادي أن يتفضل - مشكوراً - بتوجيهها للأستاذة «ريتا باييس»، وأن يؤكد لها حين طرح مثل هذه الأسئلة بأن ثقافة التحرير الأدبي ليست شائعة في العالم العربي، وأن مهنة المحرر الأدبي بمعنى من المعاني تعتبر جديدة على تقاليد الكتابة الأدبية في الثقافة العربية، أو على الأقل ليست ذات ذيوع وانتشار كبير مثلما هي الحال في أوروبا وأميركا اللاتينية، وغيرها من بلدان العالم.

وبالتالي، كان غرضي من هذه الأسئلة هو الكشف عن المناطق والمساحات الشاسعة التي يغيب فيها تصور واضح ومحدد لهذه المهنة، وعن طبيعة التكوين المناسب والملائم لمن يقوم بها أو يتصدى لها، عن المؤهلات الضرورية التي ينبغي أن تتوافر بشكل كامل وغير منقوص كي يتسنى إطلاق كلمة «محرر أدبي» على من يقوم بهذه الوظيفة.