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«ساني» كلبة عائلة أوباما تعض شابة في البيت الأبيض
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

واشنطن (أ ف ب)

عضت «ساني» كلبة عائلة أوباما ضيفة شابة في البيت الأبيض، فأصابتها بجرح صغير في وجنتها، على ما ذكر موقع «تي ام زي» الذي يعنى بأخبار المشاهير.

وأرادت الشابة البالغة 18 عاماً أن تداعب الكلبة، وهي من نوع كلاب الماء البرتغالية، إلا أن الحيوان عضها في وجهها على ما أوضح الموقع. واعتبر طبيب العائلة روني جاكسون أن الجرح يحتاج إلى غرز.

وقد عرضت الشابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للجرح على وجنتها الذي سيخلف ندبة صغيرة، على ما أوضح موقع «تي ام زي».

وتملك أسرة الرئيس الأميركي باراك أوباما كلبين من هذه الفصيلة المعروفة بأنها غير عدائية بشكل عام.

ويدعى الكلب الأول «بو»، ويتمتع بلقب «الكلب الأول»، أما «ساني»، فهي أنثى في الرابعة.

ولم يوضح البيت الأبيض إن كانت «ساني» مضطربة بعض الشيء بسبب انتقالها قريباً إلى دارة أخرى مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

     
 

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