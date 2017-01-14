كونتا تتوج بلقب سيدني

سيدني (أ ف ب)

توجت البريطانية يوهانا كونتا المصنفة سادسة بلقبها الاحترافي الثاني بعد فوزها على البولندية أنييسكا رادفانسكا الثانية 6-4 و6-2 أمس في نهائي دورة سيدني الأسترالية الدولية في كرة المضرب. كما أنهى اللوكسمبورجي جيل مولر السادس مسلسل انتصارات الصربي فيكتور ترويسكي الثالث في الدورة الأسترالية وجرده من اللقب بالفوز عليه في نصف النهائي، ليواجه البريطاني دانيال إيفانز في النهائي بعد فوز الأخير على الروسي أندري كوزنتسوف.

وحمل تتويج كونتا (25 عاماً) والمصنفة عاشرة عالمياً، بلقبها الثاني من أصل ثلاث مباريات نهائية، ودافعت كونتا، المولودة في سيدني لابوين هاجرا من المجر، عن ألوان أستراليا حتى عام 2012 حين حصلت على الجنسية البريطانية نتيجة إقامتها في إيستبورن بعد انتقالها إلى هناك مع عائلتها.

وتمني كونتا النفس بأن تكرر إنجاز العام الماضي حين بلغت نصف نهائي البطولة الأسترالية، محققة أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، قبل أن ينتهي المشوار على يد الألمانية أنجيليك كيربر التي توجت لاحقاً باللقب على حساب الأميركية سيرينا وليامس. وأعربت البريطانية التي احتاجت إلى ساعة و20 دقيقة لتحرم رادفانسكا فرصة إحراز لقبها الثاني في سيدني (بعد 2013)، عن سعادتها بالتقدم الذي حققته في هذه الدورة، علماً أنها لم تخسر أي مجموعة.

وستتقدم كونتا في تصنيف المحترفات الجديد من المركز التاسع إلى العاشر.