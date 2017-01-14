كونتا تتوج بلقب سيدني

سيدني (أ ف ب)
توجت البريطانية يوهانا كونتا المصنفة سادسة بلقبها الاحترافي الثاني بعد فوزها على البولندية أنييسكا رادفانسكا الثانية 6-4 و6-2 أمس في نهائي دورة سيدني الأسترالية الدولية في كرة المضرب. كما أنهى اللوكسمبورجي جيل مولر السادس مسلسل انتصارات الصربي فيكتور ترويسكي الثالث في الدورة الأسترالية وجرده من اللقب بالفوز عليه في نصف النهائي، ليواجه البريطاني دانيال إيفانز في النهائي بعد فوز الأخير على الروسي أندري كوزنتسوف.
وحمل تتويج كونتا (25 عاماً) والمصنفة عاشرة عالمياً، بلقبها الثاني من أصل ثلاث مباريات نهائية، ودافعت كونتا، المولودة في سيدني لابوين هاجرا من المجر، عن ألوان أستراليا حتى عام 2012 حين حصلت على الجنسية البريطانية نتيجة إقامتها في إيستبورن بعد انتقالها إلى هناك مع عائلتها.
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وستتقدم كونتا في تصنيف المحترفات الجديد من المركز التاسع إلى العاشر.
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