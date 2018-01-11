محمد بن راشد يزور أحمد السويدي ويطمئن على صحته



تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018 دبي (الاتحاد) قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بزيارة معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في منزله بمنطقة المويجعي بمدينة العين، للاطمئنان على صحته، حيث تبادل سموه الحديث مع السويدي، معرباً له عن خالص أمنياته بموفور الصحة والعافية. من جانبه، أعرب معالي أحمد خليفة السويدي عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاهتمام سموه وعنايته بجميع أبناء الوطن، وحرصه على توفير كافة أوجه العناية والرعاية لهم، امتداداً لنهج سموه في التواصل المستمر مع المجتمع، وتقديم نموذج يُحتذى في مدى التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الدوام. رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.