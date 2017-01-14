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86 خيلاً تتنافس في ميدان اليوم

«دباشي» مرشح قوي للثلاثية في الشوط الثاني
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

يواصل مضمار ميدان تنظيم سباقاته في الرابعة من عصر اليوم، وثاني حفلات سباقه لهذا الأسبوع، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، ويتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك في الحفل 86 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و145 ألف درهم، برعاية سعيد ومحمد النابودة.

ويستهل الحفل بسباق (جائزة النابودة للشحن) لمسافة 1400 متر للمبتدئة بمشاركة 9 خيول، وهو خارج ترشيحات الجمهور.

ويدخل الجواد المتألق «ماثماتيكس»(واتسون/‏ دوبس) في تحدٍ جديد بمواصلة تألقه في الشوط السادس المخصص للخيول تصنيف (80 – 89) لمسافة 1200 متر تكافؤ على المسار الرملي، بمشاركة 9 خيول.

وسجل «ماثماتيكس» ثلاثية رائعة بدءاً من مضمار الشارقة، وختمها هنا قبل نحو أسبوعين، لكن المواجهات هذه المرة ربما تكون أصعب، حيث يشاركه عدداً من الخيول القوية، أبرزها وصيفه في آخر مشاركة «شورديتش» (المهيري/‏ كوسجراف)، وهو جواد قوي أظهر خلال مشاركاته الثلاث مستويات تبشر بمولد نجم بارز، وكان «ماثماتيكس» قد تفوق عليه في ذلك السباق بفارق أنف.

ولا تنتهي الحظوظ عندهما، فهناك خيول قوية جاهزة للنزال مثل «متحدث» (الرايحي/‏ أوشيه) الذي خسر المركز الأول بمضمار جبل علي بفارق ضئيل، ولا يمكن تجاهل «ريفنس كورنر»(سيمار/‏ مولين) والذي يشارك للمرة الأولى، لكن نتائجه مميزة في السباقات البريطانية. ... المزيد
     
 

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