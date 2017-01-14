«دباشي» مرشح قوي للثلاثية في الشوط الثاني

دبي (الاتحاد)

يواصل مضمار ميدان تنظيم سباقاته في الرابعة من عصر اليوم، وثاني حفلات سباقه لهذا الأسبوع، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، ويتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك في الحفل 86 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و145 ألف درهم، برعاية سعيد ومحمد النابودة.

ويستهل الحفل بسباق (جائزة النابودة للشحن) لمسافة 1400 متر للمبتدئة بمشاركة 9 خيول، وهو خارج ترشيحات الجمهور.

ويدخل الجواد المتألق «ماثماتيكس»(واتسون/‏ دوبس) في تحدٍ جديد بمواصلة تألقه في الشوط السادس المخصص للخيول تصنيف (80 – 89) لمسافة 1200 متر تكافؤ على المسار الرملي، بمشاركة 9 خيول.

وسجل «ماثماتيكس» ثلاثية رائعة بدءاً من مضمار الشارقة، وختمها هنا قبل نحو أسبوعين، لكن المواجهات هذه المرة ربما تكون أصعب، حيث يشاركه عدداً من الخيول القوية، أبرزها وصيفه في آخر مشاركة «شورديتش» (المهيري/‏ كوسجراف)، وهو جواد قوي أظهر خلال مشاركاته الثلاث مستويات تبشر بمولد نجم بارز، وكان «ماثماتيكس» قد تفوق عليه في ذلك السباق بفارق أنف.