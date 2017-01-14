«رينالدو ذا ويزارد» يحتفظ بلقب «دبوي ستيكس»

محمد حسن (دبي)

أصبح الجواد «رينالدو ذا ويزارد» لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات، وبإشراف ساتيش سيمار، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن، أول جواد يحتفظ بلقب سباق «دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر للمرة الثالثة على التوالي، والذي أقيم يوم أمس الأول في السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي الذي تألف من ثمانية أشواط مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 870 ألف دولار، برعاية موانئ دبي العالمية.

وحقق المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن ثلاثية «هاتريك»، فيما سجل مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور ثنائية في السباق الذي شاركت فيه نخبة من أفضل نجوم السرعة العالمية والمحلية قوامها 97 خيلاً.

وتمكن «رينالدو ذا ويزارد»، البالغ من العمر (11 عاماً)، من تحقيق الفوز وخطف اللقب في السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف دولار، وبفارق نصف طول بعد صراع مرير مع غريمه «معرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء ثالثاً المتحدي الأميركي «وايلد ديود»، وسجل البطل 1:10:66 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمدرب سيمار والفارس مولن عبر الجواد «تاونز هيستوري» لعامر بن عصيان المنصوري، في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر على لقب سباق المنطقة الحرة لجبل علي، البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف دولار.