15 قتيلاً بفيضانات في كاليفورنيا



تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018 لوس أنجلوس (وكالات) لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في جنوب كاليفورنيا بسبب فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها عاصفة عاتية أتت أيضاً على عدد من المنازل. وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الأنقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس إنجلوس، وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا بيل براون «بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 15 حالة وفاة مؤكدة»، محذراً من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.من جهتها، قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها على «تويتر» أنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت انقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 30 شخصاً، ونشرت فرق الإطفاء صوراً للمدينة المنكوبة.