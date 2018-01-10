صدام جديد بين ترامب والقضاء حول الهجرة

واشنطن (وكالات)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس النظام القضائي بأنه غير عادل ولم يعد فعالا، بعد قرار القاضي الفدرالي في سان فرنسيسكو وليام آلسوب تجميد إلغاء برنامج يسمح للمهاجرين الشباب الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بالعمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب «إن قرار القاضي يكشف إلى أي درجة نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يجري الطرف المعارض في قضية مثل مسألة البرنامج إلى الدائرة التاسعة ويكسب دائماً تقريبا قبل أن تقلب محاكم أعلى القرار».

وجاء حكم القاضي الفدرالي بعد ساعات على ترؤس ترامب لاجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمناقشة ملف «دريمرز» (الحالمون) سعيا لتوصل إلى حل وسط من أجل معالجة مصير ملايين المهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في الظل، وقال ترامب «ينبغي أن يكون مشروع قانون متعاطف، لكنه يجب أن يكون مشروع قانون أيضا يمكننا من تأمين الحدود..المخدرات تتدفق إلى بلادنا بمعدل قياسي»، داعياً النواب لوضع البلاد قبل الالتزام بالحزب والتوصل إلى حل سريع.

وقال إنه سيتحمل العواقب سياسيا إذا اتفق النواب على خطوة أشمل يمكن أن توفر وسيلة لمنح الجنسية لحوال 11 مليون لاجئ غير مسجلين يعيشون في الولايات المتحدة. وقال ترامب للسناتور ليندساي غراهام «انتم لستم بعيدين عن إصلاح شامل للهجرة»، ورد عليه هذا الأخير «لقد أوجدتم الفرصة سيدي الرئيس وعليكم إتمام الاتفاق».وأمر القاضي الفدرالي آلسوب، إدارة ترامب بإعادة العمل ببرنامج «داكا» على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من سبتمبر 2017، وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة أن الحكومة ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي إبقاء برنامج داكا على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه»، وأضاف أن موقف وزارة العدل بان البرنامج مخالف للقانون يستند على فرضية قانونية خاطئة.