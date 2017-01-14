بطولة الإمارات للدراجات تنطلق اليوم

عماد النمر (الشارقة)
تنطلق في الخامسة من مساء اليوم بمضمار زايد الدولي بالشارقة بطولة الإمارات للمضمار للشباب والكبار التي ينظمها اتحاد الدراجات لفرق الأندية وتتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى تقام اليوم، وتشمل منافسات المطاردة الفرقية وسباق النقاط وسباق الكيلو، فيما تقام المرحلة الثانية الجمعة 20 يناير، وتشمل منافسات السرعة الفرقية والمطاردة الفردية والسرعة الفردية، ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية ومثيرة نظراً للاستعدادات المكثفة لكل فرق الأندية.
وحقق الدراج راشد محمد غلام المركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة الموطنين الهواة للدراجات، التي نظمها اتحاد الدراجات أمس في طريق القدرة بدبي، بمشاركة 38 دراجاً هاوياً، ونجح غلوم في قطع مسافة السباق البالغة 60 كم في زمن قدره 1:38 دقيقة، وجاء في المركز الثاني الدراج أحمد المري، وحل الدراج عبد الله المرزوقي ثالثاً، وقام نايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد بتتويج الفائزين في الجولة.
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