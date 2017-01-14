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برعاية وحضور فاطمة بنت هزاع

تحدي الجائزة الكبرى لمهرجان الشراع للفروسية الليلة
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم منافسات مهرجان الشراع للفروسية الذي انطلق قبل ثلاثة أيام برعاية وحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتشهد فعاليات اليوم إقامة ثلاث جولات في فئة الأربع نجوم لقفز الحواجز، من ضمنها الجولة الأخيرة الخاصة بالجائزة الكبرى للبطولة التي سيتنافس عليها نخبة الفرسان والفارسات المشاركين في الحدث من 26 دولة حول العالم.

وتواصلت أمس المنافسات بحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وأسفرت عن فوز عبدالرحمن أمين ببطولة فئة التميز للشباب، وحل ثانياً حمد سلطان فيما جاء ثالثاً سعيد المازمي، وفي المركز الرابع حل حميد عبدالله المهيري، وكان المركز الخامس من نصيب محمد عمران العويس، وحل سادساً عبدالعزيز عبدالناصر العويس.

توج الفرسان الفائزين في هذه الفئة الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وفي الفترة الصباحية أقيمت منافسات فئة الأطفال «الصغار» وفاز بها عيسى عمران العويس، وحل ثانياً السوري جواد نظام، وجاءت في المركز الثالث الإنجليزية ليفيا سميث، وحل رابعاً محمد حامد الكربي. ... المزيد
     
 

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