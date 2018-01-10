شكري: عثرات تواجه اتفاقية الحريات الأربع مع السودان

القاهرة (د ب أ)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أن هناك بعض العثرات تواجه تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع السودان، وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني اوجستين ماهيجا أمس «إننا لم نصل للتنفيذ الكامل لاتفاق الحريات الأربع، ولكن الأمل أن تشهد العلاقات ما يحقق تطلعات الشعبين».

ورداً على سؤال بشأن إلغاء السودان لاتفاقية الحريات الأربع مع مصر، قال شكري، إنه «دائماً ما يتم تناول الأمور، والتنفيذ بما يحقق المصلحة»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب سياسات داعمة لهذا التوجه لتحقيق تطلعات الشعبين، وهذا هو توجه مصر دائماً.وحول رئاسة مصر لمجلس السلام والأمن قال شكري، إن مصر تولت رئاسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وسوف تضطلع بمسؤولياتها تجاه كل القضايا بما يحقق المصلحة الجماعية لأعضاء الاتحاد الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالإرهاب ومحارية انتشار المسلحين الأجانب، في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين الأجهزة الأمنية. من جانبه، أكد وزير خارجية تنزانيا أن بلاده تقوم حالياً بإنشاء سد جديد لتوليد الكهرباء، داعياً المستثمرين المصريين للاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين في بلاده، وأعرب عن تطلع بلاده لحوار مصري إثيوبي حول سد النهضة للوصول إلى قاعدة مشتركة من التفاهم، قائلاً: «أتمنى ألا نصل لمرحله الوساطة، وأتصور هناك حكمة من الدولتين لحل الخلافات».

من جانب آخر، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن أعداء السودان لا يريدون له الاستفادة من إمكاناته الزراعية والصناعية واستثمار المعادن والثروة الحيوانية، داعياً الجميع للحفاظ على الأمن حتى تعم الفائدة على الجميع، وشدد، في لقاء جماهيري بالدمازين، أمس، على ضرورة الحفاظ على الأمن، وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة أعداء السودان.