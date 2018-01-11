سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)

صدت القوات العراقية أمس، هجوماً هو الثاني لتنظيم «داعش» خلال أقل من 24 ساعة في ناحية القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى، وقتل وجرح 3 من أسرة واحدة بهجوم مسلح شرق السليمانية. في حين قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومته تحتاج تفاهماً وتعاوناً استراتيجياً مع الجانب التركي لإخراج قواته الموجودة في إقليم كردستان، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن مسؤولين أتراكا سيبحثون وساطة محتملة بين بغداد وسلطات الإقليم الكردي خلال زيارة إلى بغداد في 21 يناير الحالي.

وقال العميد محمد الجبوري أمس، «إن قوات الشرطة الاتحادية والمحلية بالتعاون مع قوات مشتركة صدت ثاني تعرض لداعش في قريتي (كنعوص) و(إمام غربي) الواقعتين جنوب ناحية القيارة جنوب الموصل»، وأضاف أن «القوات تمكنت من قتل 20 داعشيا أثناء محاولتهم الفاشلة ضد القوات الأمنية داخل القريتين، وصادرت كافة الأسلحة التي كانت بحوزتهم».

وأشار إلى أن القوات الأمنية أغلقت منافذ القريتين وشنت حملة مداهمة وتفتيش للبحث عن أي فلول محتملة للعناصر. وكانت القوات الأمنية قد صدت هجوما يوم أمس الأول لـ«داعش» داخل قريتي كنعوص وإمام غربي، وقتلت نحو 14 من عناصر التنظيم.

وفي السليمانية، قالت مديرية شرطة المحافظة أمس، إن «مسلحين مجهولين هاجموا أسرة في منطقة بنجوين شرق السليمانية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح».