إسرائيل تعتمد بناء 1285 وحدة استيطانية بالضفة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، وكالات(القدس المحتلة، رام الله)

قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات له ردا على مقتل مستوطن امس الأول في نابلس شمال الضفة بانه اوعز لقوات الجيش بأن تضرب بيد من حديد منفذي عملية إطلاق النار ومن يقف وراءهم، وتعهد بالمصادقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ضمن موجة بناء ضخمة. ونقلت القناة السابعة العبرية عن ليبرمان قوله إن مجلس التخطيط والبناء الأعلى الإسرائيلي بالضفة سيصادق فورا على بناء 1285 وحدة استيطانية بعدة مستوطنات من بينها أرائيل وعمانوئيل جنوبي وجنوبي غرب نابلس وفي حين سيتم البدء للتخطيط لبناء 2500 وحدة استيطانية في أكثر من 20 مستوطنة أخرى، كما نقل عن ليبرمان قوله إن مخططات البناء تشمل بناء أحياء ضخمة في كل مستوطنات «أرائيل وعمانوئيل».

وتشمل المخططات الكبيرة، التي يتوقع المصادقة عليها في غضون ساعات، 212 وحدة إسكان جديدة في مستوطنة أورانيت، و55 وحدة في فتسئيل، و44 وحدة في معاليه ادوميم، ووحدات إسكان منفردة في اريئيل وبيت ارييه، وإلى جانب هذه المخططات، من المتوقع أن تدفع الإدارة المدنية نحو المصادقة على مئات الوحدات السكنية.وستناقش اللجنة دفع خطة لبناء 381 وحدة سكنية في كفار ادوميم، و196 وحدة سكنية في جفعات زئيف و120 وحدة سكنية في كرمي تسور وعشرات الوحدات السكنية في افرات، وتسوفيم، وحينانيت، وأسبار، وغيرها.

كما يناقش المجلس خطة تسعى إلى تنظيم بعض المباني في بؤرة نتيف هأبوت في «غوش عتصيون»، المقرر أن يتم إجلاؤها في مارس (آذار)، وفي حال المصادقة عليها، سيتم تشريع 11 مبنى في البؤرة المجاورة لمستوطنة إليعزار، والتي يقع جزء منها على أراضي حكومية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إطلاق عمليات بحث مكثفة واقامة حواجز في شمال الضفة الغربية المحتلة لتعقب منفذي إطلاق نار ادى إلى مقتل مستوطن ما دفع مسؤولين اسرائيليين إلى المطالبة بمعاقبة السلطة الفلسطينية وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية. وقتل الحاخام رزيئيل شيفاح (35 عاما) اللية قبل الماضية اثر تعرضه لاطلاق نار بينما كان مارا بسيارته بالقرب من بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية حيث يقيم، قرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي انه تم العثور على 22 اثر رصاصة على سيارته.