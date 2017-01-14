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نتيجة لاتفاق المنتجين من «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج

المزروعي يتوقع التوازن بين العرض والطلب صيف العام الجاري
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

توقع معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة تحقيق التوازن في الأسواق بين العرض والطلب خلال صيف 2017، عازياً ذلك إلى التزام المنتجين من «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية مازال بها فائض غير قليل تكون خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض تدريجياً بعد قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج.

وأضاف خلال اختتام أعمال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي يومي 12 و13 الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ملتزمة بخفض إنتاج النفط وفق الحصص المعلنة في أوبك.

وقال «المتوقع من كل منتج هو التخفيض الذي التزم به.. وأي شيء يزيد عليه سيكون زيادة، ربما تكون لها أسباب أخرى مثل الصيانة أو ما شابه، لكن في المتوسط في الشهور الستة الأولى هذا هو الهدف الذي التزم به الجميع والإمارات ملتزمة بهذا الخفض».

وأضاف: لم يطلب أي طرف من أي طرف آخر المزيد من التخفيض.. لذا فإنه ليس مطلوباً وإذا قام طرف ما بالمزيد من التخفيض لأي سبب، فهذا يرجع له، مؤكداً أن الإمارات ملتزمة بالحد الذي تم التوقيع عليه مع الأطراف الأخرى داخل وخارج أوبك، والمطلوب هو خفض حجم الإنتاج المتفق عليه.

وتابع «السوق لا يزال يعاني زيادة في المخزون والذي وصل إلى حدود غير مسبوقة خلال العامين السابقين، لذا سنتابع أثر التخفيض تدريجياً وانخفاض المخزون الزائد تدريجياً وبحلول الصيف، فإننا نتوقع حدوث توازن بين العرض والطلب بحلول الصيف وهذه بالطبع توقعاتنا إلا أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في سوق النفط». ... المزيد
     
 

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