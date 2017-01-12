خلايا عصبية تحول الفئران إلى «آلة قتل»

نيو هيفن (د ب أ)

قال باحثون من أميركا والبرازيل، إنهم أصبحوا قادرين على التحكم في الفئران وجعلها «آلة قتل» لا تتوقف عن العدو وراء فرائسها وقنصها، وذلك من خلال تفعيل خلايا عصبية في منطقة اللوزة الدماغية التي تقع في الفص الصدغي من المخ، وذلك حسبما ذكر الباحثون في دراستهم التي نشرة في دورية «سِل» العلمية.

وأوضح الباحثون أن منطقة اللوزة هي التي تتحكم في سلوك الصيد لدى الفئران وفي ملاحقة فرائسها.

وأوضح إيفان دي أرايو، المشرف على الدراسة بكلية الطب جامعة ييل الأميركية: «قمنا بتفعيل جهاز الليزر المتحكم في هذه الأعصاب... فوجدنا أن الفئران قفزت فوق أحد الأشياء، وأمسكت به بمخالبها وأخذت تقرضه بشكل مكثف وكأنها أرادت صيده وقتله».

وأضاف دي أرايو: «انطلقت الفئران مستجيبة للإشارة الضوئية لصيد الحشرات الحية، بل وصيد قطع خشبية أو أغطية زجاجات».