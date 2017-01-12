خلايا عصبية تحول الفئران إلى «آلة قتل»

نيو هيفن (د ب أ)
قال باحثون من أميركا والبرازيل، إنهم أصبحوا قادرين على التحكم في الفئران وجعلها «آلة قتل» لا تتوقف عن العدو وراء فرائسها وقنصها، وذلك من خلال تفعيل خلايا عصبية في منطقة اللوزة الدماغية التي تقع في الفص الصدغي من المخ، وذلك حسبما ذكر الباحثون في دراستهم التي نشرة في دورية «سِل» العلمية.
وأوضح الباحثون أن منطقة اللوزة هي التي تتحكم في سلوك الصيد لدى الفئران وفي ملاحقة فرائسها.
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وأضاف دي أرايو: «انطلقت الفئران مستجيبة للإشارة الضوئية لصيد الحشرات الحية، بل وصيد قطع خشبية أو أغطية زجاجات».