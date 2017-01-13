محمد بن زايد يصدر قرار تعديل قيمة المكافآت المالية لمجندي الخدمة الوطنية



تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتعديل قيمة المكافآت المالية للمجندين في الخدمة الوطنية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، ونص على تعديل قيمة المكافأة الشهرية الواردة في البندين 1 و2 من المادة 1 من المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2014، التي تمنح للمجندين في الخدمة الوطنية، من أصحاب المهن الحرة، وأصحاب المشاريع الفردية، والمجندين من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص لتكون 1200 درهم شهرياً.