الأقصر تلبس حلة زاهية لاستضافة ماراثون زايد الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري استعداداتها لتنظيم النسخة الرابعة للحدث بمدينة الأقصر في صعيد مصر 19 يناير المقبل، تزامناً مع عام زايد، ويخصص ريع السباق لصالح مستشفى شفاء الأورام لعلاج السرطان بصعيد مصر.

وأعلن العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، أن العمل يجرى على قدم وساق استعداداً للإقامة ماراثون الخير، وأضاف: «جميع قطاعات النظافة والأحياء في المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالأقصر، تعمل ليل نهار ودون توقف، وتشمل رصف وتشجير على مستوى شوارع المدينة كافة»، وتم تركيب لوحات إعلانية ولافتات دعائية كبيرة الحجم للترويج عن إقامة هذا الحدث.

وتعد النسخة الجديدة للماراثون هي الرابعة للحدث في مصر، حيث استضافت العاصمة المصرية القاهرة ثلاث نسخ ماضية، وشهدت نجاحاً منقطع النظير، خاصة المحطة الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 80 ألفاً من مختلف الفئات.

ويأتي نقل الحدث من القاهرة إلى مدينة الأقصر في إطار السعي الدائم للمساهمة في كل أعمال الخير بمختلف أنحاء مصر، وتعد مدينة الأقصر واحدة من أهم مدن العالم الأثرية، حيث تحتوي على ثلث الآثار القديمة.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري يقام للعام الرابع على التوالي في مصر، بالتوازي مع إقامته في نيويورك وأبوظبي، وفي كل عام يخصص ريعه لعمل خيري مختلف، حيث قدم دعمه العام الماضي لصالح مرضى الكبد الوبائي وخصص قبلها لدعم مستشفى سرطان الأطفال، وتأتي إقامة هذه النسخة الرابعة مواكبة لفعاليات «عام زايد» احتفاء بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودعم مستشفي شفاء الاورمان بمدينة طيبة الجديدة.