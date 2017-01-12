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قوات حكومة الإنقاذ تسيطر على وزارتي الدفاع والعمل في طرابلس
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

عواصم (وكالات)

اقتحمت قوة تابعة لحكومة «الإنقاذ» الليبية، التي أعلنت قبل أشهر استئناف عملها، مقري وزارتي الدفاع والعمل التابعتين لحكومة «الوفاق الوطني» بالعاصمة طرابلس أمس حسب مصدر أمني تابع للأخيرة.وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه أن «الوزير المفوض من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي قلمة لم يكن بمقر الوزارة في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس، خلال اقتحامها من قبل قوات حكومة الإنقاذ».

وتابع المصدر أن «القوة العسكرية التابعة لحكومة الإنقاذ طلبت من الموظفين إخلاء المقر والتوقف عن العمل لحين إشعار آخر». ولم يقدم المصدر مزيداً من التفاصيل حول حجم القوة التي اقتحمت الوزارة، كما لم يتحدث عن حدوث اقتحامات لمقار وزارات أخرى.

وقال خليفة الغويل الذي أعلن نفسه رئيسا لوزراء ليبيا إن حكومته استعادت السيطرة على بعض مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة الدفاع وإنه أمر العاملين المطرودين بالعودة إلى عملهم. وقال بيان لأنصار الغويل إن وزارتي العمل والشهداء تحت سيطرته أيضا.

إلى ذلك، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ، وأكد له دعم القاهرة للحوار والوفاق في ليبيا.

وقال علاء يوسف المتحدث باِسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي «أكد موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها»، كما أكد «سعي مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية وبدون أي تدخل خارجي». ... المزيد
     
 

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