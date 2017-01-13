عقبات قانونية تعترض معركة ترامب التجارية!

واشنطن (أ ف ب)

بعد أن أعلن دونالد ترامب معارضته نقل المؤسسات الأميركية إلى الخارج، هدد الرئيس المنتخب المكسيك والصين وشركات متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية، لكن يفترض به لتنفيذ ذلك انتهاج سبل قانونية، ما يعرض بلاده لتدابير مضادة.

وقطع ترامب وعوداً بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وجدد أمس الأول تهديداته، مؤكداً أنه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك «ضريبة حدودية كبيرة». لكن هل سيتمكن فعلياً من القيام بذلك؟.

فبموجب المادة الأولى في الدستور الأميركي، الكونجرس الأميركي مكلف «فرض وجمع» الرسوم الجمركية و«تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الأجنبية». لكن الدستور يكلف الرئيس الأميركي وإدارته مهمة التفاوض بشأن «المعاهدات» الدولية، شرط أن يوافق عليها الكونجرس.

وخلال القرن العشرين، وسع الكونجرس الأميركي حقل نشاط الرئيس في المجال التجاري.