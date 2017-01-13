على ضفتي «الخوصر».. المدنيون يعانـــــــــــون في انتظار تحرير الموصل

الموصل (رويترز)

أصبحت أنقاض جسر فجّره تنظيم «داعش» الإرهابي في الموصل لعرقلة تقدم القوات العراقية، شريان حياة للمدنيين، مع تحرر مزيد من الأحياء في المدينة الواقعة شمال العراق من قبضة الإرهابيين.

وتدافع رجال ونساء وأطفال ومسنون إلى ضفتي نهر «الخوصر» أحد روافد نهر دجلة وعرضه نحو 30 متراً وبعمق متر واحد، والذي عبرته قوات مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي في هجوم أثناء الليل.

وتحرك مدنيون بخطوات متثاقلة على سلالم وأنابيب على امتداد الجسر الذي انهار في المياه العكرة ويهتز على الضفة الأخرى للنهر بمحاذاة طريق ترابي.

وجرّ الفارون من الشرق إلى حي الزهور حقائب وأيضاً عربات أطفال وكراسي متحركة. وحمل العائدون غرباً إلى المثنى أكياساً من الأرز والبصل و«كراتين» من البيض وحزماً من «حفاضات الأطفال». وفي العادة تبلغ مسافة الرحلة في الاتجاهين بضعة كيلومترات. وأفاد اللواء سامي العريضي، الأسبوع الجاري بعد جولة على جانبي النهر سيراً على الأقدام بقوله: «الآن يوجد أناس يدخلون وأناس يغادرون». وأضاف أن الذين غادروا يعودون وأن المغادرين الآن جاؤوا من أحياء تشهد اشتباكات حالياً. وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لطرد «داعش» من الموصل، أكبر معقل حضري للتنظيم في العراق أو سوريا، قد تؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 1.5 مليون شخص.