الفجيرة تستضيف بطولة الإمارات للتجديف الحديث

الفجيرة (الاتحاد)
تنطلق التاسعة صباح غد منافسات بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 60 متسابقاً يمثلون الأندية البحرية ومن مختلف الجنسيات، وتضم البطولة أربع فئات.
بدوره قال أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، إن تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، باستضافة البطولات والأحداث الرياضية التي تساهم بدعم وتعزيز النجاح للرياضة الإماراتية.
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