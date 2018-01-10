الفجيرة تستضيف بطولة الإمارات للتجديف الحديث

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق التاسعة صباح غد منافسات بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 60 متسابقاً يمثلون الأندية البحرية ومن مختلف الجنسيات، وتضم البطولة أربع فئات.

بدوره قال أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، إن تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، باستضافة البطولات والأحداث الرياضية التي تساهم بدعم وتعزيز النجاح للرياضة الإماراتية.

وأضاف: نستضيف هذا الحدث بشكل دوري وبما يتمتع به النادي من بنى تحتية وواجهة بحرية كنواة لنجاح البطولات التي تستضيفها، وبتوجيهات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي نسعى لتنويع السباقات والنشاطات بالنادي، لاسيما التجديف الحديث الكاياك، تماشياً مع سياسة النادي، والتي نتطلع من خلال أكاديمية تدريب الناشئين إلى تطوير ممارسة رياضتي الكاياك والتجديف الحديث بحيث تكون من المناشط الرئيسية فيها، والهدف في الأعوام المقبلة تشكيل فريق تجديف من خريجي أكاديمية تدريب الناشئين.