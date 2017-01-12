«الهلال» تقدم مساعدات لذوي الإعاقة في حضرموت

حضرموت (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات إنسانية لـ 240 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين في وادي حضرموت والصحراء استمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني الشقيق من خلال عمليات الإغاثة والمساعدات الصحية والغذائية ومشاريع إعادة بناء البنية التحتية وتجهيزها. واحتوت المساعدات الإنسانية المقدمة على أدوية وبطانيات ومواد غذائية تخفف من حجم المعاناة الملقاة على عاتق هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت عبدالله المسافري: إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات للمساعدات الإنسانية لأبناء حضرموت لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء خصيصاً لمساعدة ذوي الاحتجاجات الخاصة، تعبيراً عن حرص واهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الشريحة في حضرموت.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة في وادي حضرموت جهود ودعم دولة الإمارات الدائم والمميز على الصعد كافة للشعب اليمني، مؤكداً أن هذه المبادرة الإماراتية هي الأولى من بين كل الدول بتقديم المساعدات لهذه الفئة، تجسيداً لمواقف حكومة وشعب الإمارات الثابتة التي تؤكد دائماً الحرص على مساندة فئات وشرائح المجتمع كافة في حضرموت المحتاجة للتخفيف عنهم حدة المعاناة.

وأعرب المستفيدون من المساعدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الأطفال، عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت.