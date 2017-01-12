قوات الشرعية تتوغل في «الوازعية» وتتقدم نحو «المخا»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي، أمس، تقدماً واسعاً في بلدة «الوازعية» جنوب غرب محافظة تعز، في حين أعلنت قبائل «الصُبيحة» النفير العام لمواجهة الميليشيات الانقلابية في جميع مناطق التماس بين محافظتي لحج وتعز. وأعلن الجيش اليمني في بيان «تحرير عدد من التباب والمواقع المهمة في الجبهة الغربية لبلدة الوازعية وسط تقهقر الميليشيات وانسحابها، مخلفة وراءها عدداً من القتلى والجرحى».

وذكر البيان أنه تم «تحرير قرية تبشعة وتبتي الصورة والمنظار في منطقة الربيعي جنوب غرب مدينة تعز عاصمة المحافظة»، بينما أكد مصدر محلي مطلع مصرع 8 حوثيين، بينهم قيادي ميداني خلال المعارك في منطقة الربيعي.

في غضون ذلك، قالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ «الاتحاد»: إن مقاتلي المقاومة تقدموا من بلدة المضاربة في شمال محافظة لحج، وسيطروا على مناطق واسعة في بلدة «الوازعية» جنوبي تعز، مشيرة إلى التحام فصائل المقاومة في جبهات الأغبرة والمنصورة والعلقمة مع بعضها بعضاً، وتقدمها صوب جبل الصيبارة المطل على مركز المديرية.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الشرعية وميليشيات الانقلاب اندلعت في جنوب الوازعية، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.