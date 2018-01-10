25 مليون درهم جوائز كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي (الاتحاد)

كشف نادي أبوظبي للصقارين عن تفاصيل النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 27 الشهر الجاري بميدان الفلاح بأبوظبي، وخصص النادي 25 مليون درهم و60 سيارة جوائز للفائزين في 75 شوطاً يتنافس فيها المشاركون في الحدث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بالقاعة الفضية بنادي أبوظبي الرياضي، بحضور سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، وخليل الصفار مدير إدارة الإنتاج بقناة أبوظبي الرياضية وعرفان تانسل المدير التنفيذي لشركة المسعود للسيارات وسلطان الشامسي من شركة الفوعة.

وتقام المسابقات لـ 75 شوطاً مقسمة بواقع 48 شوطا لمسابقات التلواح للعامة ملاك وعامة مفتوح والشيوخ، بمجموع جوائز (48 سيارة لأبطال الأشواط فيما يحصل الثاني في كل شوط على 35 ألف درهم والثالث على 25، فيما يحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر على 10 آلاف درهم لكل متسابق.

كما تشمل المسابقات 12 شوطاً للرموز والتي تضم عامة ملاك ومفتوح والشيوخ، حيث يحصل بطل كل شوط على جائزة مالية قيمتها 200 ألف درهم والثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، إلى جانب 8 أشواط للحر والشاهين التي تم استحداثها في المسابقة وهي من طيور إنتاج المزارع، حيث خصصت 4 أشواط للمشاركين من دول مجلس التعاون و4 أشواط للجنسيات الأخرى، بمجموع جوائز 8 سيارات لأبطال الأشواط، فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 ألف درهم و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، بجانب شوط تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي للعامة بجوائز سيارة لبطل الشوط فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث 25 ألف درهم و10 آلاف درهم لأصحاب من المراكز الرابع للعاشر.