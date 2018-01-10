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البطولة تنطلق الثلاثاء المقبل بميدان الفلاح

25 مليون درهم جوائز كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

كشف نادي أبوظبي للصقارين عن تفاصيل النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 27 الشهر الجاري بميدان الفلاح بأبوظبي، وخصص النادي 25 مليون درهم و60 سيارة جوائز للفائزين في 75 شوطاً يتنافس فيها المشاركون في الحدث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بالقاعة الفضية بنادي أبوظبي الرياضي، بحضور سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، وخليل الصفار مدير إدارة الإنتاج بقناة أبوظبي الرياضية وعرفان تانسل المدير التنفيذي لشركة المسعود للسيارات وسلطان الشامسي من شركة الفوعة.

وتقام المسابقات لـ 75 شوطاً مقسمة بواقع 48 شوطا لمسابقات التلواح للعامة ملاك وعامة مفتوح والشيوخ، بمجموع جوائز (48 سيارة لأبطال الأشواط فيما يحصل الثاني في كل شوط على 35 ألف درهم والثالث على 25، فيما يحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر على 10 آلاف درهم لكل متسابق.

كما تشمل المسابقات 12 شوطاً للرموز والتي تضم عامة ملاك ومفتوح والشيوخ، حيث يحصل بطل كل شوط على جائزة مالية قيمتها 200 ألف درهم والثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، إلى جانب 8 أشواط للحر والشاهين التي تم استحداثها في المسابقة وهي من طيور إنتاج المزارع، حيث خصصت 4 أشواط للمشاركين من دول مجلس التعاون و4 أشواط للجنسيات الأخرى، بمجموع جوائز 8 سيارات لأبطال الأشواط، فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 ألف درهم و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر، بجانب شوط تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي للعامة بجوائز سيارة لبطل الشوط فيما يحصل الثاني على 35 ألف درهم والثالث 25 ألف درهم و10 آلاف درهم لأصحاب من المراكز الرابع للعاشر.

كما تتضمن المسابقات الأشواط النهائية المتمثلة بشوط كأس التلواح الذهبي جرناس الذي تشارك فيه الصقور الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى من جميع أشواط التلواح الخاصة بالجرانيس، لثلاث فئات عامة ملاك وعامة مفتوح والشيوخ، بمجموع جوائز 900 ألف درهم للأشواط الثلاثة وبواقع 300 ألف درهم لكل شوط، حيث يحصل البطل على 150 ألف درهم والثاني على 100 ألف درهم وينال الثالث 50 ألفا، في حين تختتم المسابقة بشوط كأس رئيس الدولة لثلاث فئات عامة ملاك ومفتوح والشيوخ للفروخ والتي تشارك فيها جميع الصقور الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى من جميع أشواط التلواح الخاصة بالفروخ، بمجموع جوائز 3 ملايين شاملة الجوائز النقدية والسيارات للأشواط الثلاثة مقسمة بواقع مليون لكل شوط، حيث يحصل البطل على سيارة و500 ألف درهم والثاني على 200 ألف درهم والثالث على 100 ألف درهم.وتعد جوائز نسخة هذا العام من البطولة هي الأغلى والأعلى بتاريخ صقارة الأمارات والعالم، وذلك انطلاقا من نهج نادي أبوظبي للصقارين الوطني واهتمامه الكبير بدعم الصقارين والارتقاء بالرياضة التراثية لمصاف العالمية، وتحفيز الجميع على التفاعل وتشجيع المشاركين على تقديم مستويات كبيرة في جميع مسابقات الموسم الجديد، وإثراء الحدث بالمزيد من التحديات والإثارة. ... المزيد
     
 

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