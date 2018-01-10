تيفيز: عدت لبوكا جونيورز من أجل «ليبيرتادوريس»

بوينس آيرس (د ب أ)

قدم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أول من أمس المهاجم كارلوس تيفيز إلى وسائل الإعلام، بعد عودته مجددا لصفوف الفريق قادما من الدوري الصيني. وقال تيفيز (33 عاما)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأرجنتيني أمس للإعلان عن عودته، أنه جاء إلى بوكا جونيورز مرة أخرى ليحقق هدف الفوز ببطولة كأس ليبيرتادوريس.

وفاز بوكا جونيورز بهذه البطولة القارية الكبيرة ست مرات أعوام 1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007، ويستهل مشواره فيها هذا العام خارج ملعبه أمام اليانزا ليما البيروفي، في إطار منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي، فيما تتحد هوية الفريق الرابع بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي.

وفك تيفيز ارتباطه بنادي شنغهاي شينهوا الصيني الذي لعب لصالحه خلال العام المنقضي، لينضم على الفور إلى تدريبات بوكا جونيورز ليؤكد عودته لهذا النادي، الذي يعد هو أحد أبرز لاعبيه عبر التاريخ.

وأضاف تيفيز قائلاً: «لقد افتقدت هذه القشعريرة التي تنتاب الجسد قبل الخروج إلى الملعب، وذلك الاحساس الذي تشعر به داخل نفق المرور إلى أرضية ملعب بومبونيرا (معقل بوكا جونيورز)».