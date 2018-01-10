الرمادي: أتمناها بداية قوية لعجمان في الدور الثاني

عماد النمر (عجمان)

شدد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه جاهز لملاقاة الجزيرة، مؤكداً أن استعدادات الفريق جيدة، ويأمل أن تكون بداية الدور الثاني قوية لـ «البرتقالي»؛ لأن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، وتحتاج إلى تركيز ويقظة، ولديه ثقة كبيرة في لاعبي عجمان، وبقدرتهم على تقديم مباريات قوية، وأفضل من الدور الأول.

وقلل الرمادي من تأثير غياب الحارس علي الحوسني، والمالي موديبو مايجا، موضحاً أن أي غياب يعتبر خسارة للفريق، ونحزن لذلك لأننا نريد أن يكون فريقنا مكتملاً، وعجمان يعتمد على اللعب الجماعي، ولديه من يعوض أي غيابات، وسبق أن لعب بأجنبيين اثنين، بل لاعب واحد في بعض المباريات، لذلك تعودنا على هذه الظروف، وليس لدينا مشكلة بخصوص الغيابات، ونأمل أن يكون البدلاء بالقدر نفسه من جاهزية الغائبين.

وشدد الرمادي على أن الجزيرة أحد أهم الفرق في دورينا، وهو حامل اللقب، وخاض مونديال الأندية بصورة رائعة، ولديه انتدابات جديدة لتقوية الفريق، إضافة إلى عناصره المتميزة من المواطنين، وعلى رأسهم الدولي علي مبخوت، وقال إن لقاء الغد مختلف عن لقاء الدور الأول بالطبع، ومباراة كأس الخليج العربي، لأن الظروف تغيرت وبعض اللاعبين تغيروا كذلك، والخسارة من الوحدة في المباراة المؤجلة، لا تقلل أبداً من قيمة الجزيرة، ولكل مباراة ظروفها، ونهتم بفريقنا ولاعبينا وضرورة أن نكون في أفضل جاهزية لأداء مباراة قوية.