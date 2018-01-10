شكراً محمد بن زايد مبادرة «المحترفين» في «الجولة 12»

معتصم عبدالله (دبي)

تجاوباً مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصص لجنة دوري المحترفين الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الخليج العربي، لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويدخل اللاعبون والحكام وحملة الأعلام خلال مباريات الجولة، مرتدين قمصاناً كتب عليها، شكراً محمد بن زايد، كما تحمل اللوحات الإلكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى، عبارة شكراً محمد بن زايد.

كما تفاعل الوصل مع الحملة، من خلال توثيق الصور التذكارية مع الوسم الذي يحمل رسالة

«شكراً محمد بن زايد»، ومن المنتظر أن يتم تجميع الصور في ألبوم خاص، ليتم تقديمه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أبنائه من جماهير الوصل.