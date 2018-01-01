إسماعيل الحمادي: أتمنى تكرار مشهد «البحرين 2013»

الكويت (الاتحاد)

أشاد إسماعيل الحمادي لاعب وسط منتخبنا الوطني، بالروح التي تسيطر على «الأبيض» خلال البطولة الحالية، وأوضح أن جميع اللاعبين أسرة واحدة كبيرة، وهدفهم إسعاد الجماهير الإماراتية، واستعادة الثقة مرة أخرى، من أجل استمرار التحضيرات للهدف الأهم، وهو المنافسة على لقب كأس آسيا. وعن مباراة اليوم، قال: بالفعل نحن نواجه أقوى منتخبات البطولة، وهو ما يجعلنا في قمة التركيز، واللقاء صعب على الطرفين، لأننا أيضاً نملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومهارات عالية، وهدفنا الفوز ونثق بأن المباراة ستكون تكتيكية في المقام الأول، ولكننا جاهزون. وأضاف: أشكر الجهازين الفني والإداري على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة السابقة مع المنتخب، كما أن المدرب منحني الثقة في التدريبات والبطولة، وما قدمته أمام الكويت، أعاد إليَّ الثقة، وأتمنى أن أواصل ذلك خلال لقاء العراق إذا لعبت أساسياً، وكم أتمنى أن أوفق في هز الشباك، كما سبق أن سجلت في مرمى العراق في نهائي «خليجي 21»، إلا أن لقاء اليوم له طعم آخر، حيث إن المنتخب يحتاج بشدة لبلوغ النهائي، والفوز بلقب البطولة، وأتمنى أن يلازمني التوفيق أمام «أسود الرافدين» وألا يتخلى عني، كما حدث أمام الكويت، في الجولة الأخيرة للدور الأول، عندما كنت قريباً من التسجيل، إلا أن دفاع «الأزرق» أخرج الكرة، وهي في طريقها إلى الشباك.