النصر والظفرة يضربان بـ «القوة الخامسة» في دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

حقق الظفرة فوزاً كبيراً على مستضيفه البطائح 5 - 1 في دوري كرة القدم للصالات، وحملت توقيع باسورا وصبري جميل «هاتريك» وعبدالكريم جميل، فيما سجل هدف البطائح، اللاعب التركماني سوليتانوف، وبهذه النتيجة يرفع الظفرة رصيده إلى 25 نقطة، وتجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة.

وتقدم النصر إلى المركز الثاني، بعد أن تفوق على ضيفه دبا الحصن 5-2، في قمة الدور الثاني رافعاً رصيده إلى 21 نقطة، تاركاً دبا الحصن في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وأحرز أهداف النصر، اللاعب البرازيلي رودريجو وبدر إبراهيم وطارق أمان «هدفين» وطلال فهد، وسجل للحصن لاعبه المصري المعتز بالله سامي وعلي خميس راشد.

ويذكر أن دوري هذا الموسم يحسم عبر «البلاي أوف» عبر الأربعة الكبار بعد نهاية الدوري، وكان البرازيلي رودريجو تعرض للإصابة في الكتف منتصف الشوط الثاني وتم نقله من الملعب إلى المستشفى، بعد أن تلقى الإسعافات الأولية في الملعب، ولكن حالته أجبرت الجهاز الطبي لنقله إلى المستشفى، وأكدت الفحوص سلامة اللاعب، وإن الإصابة غير مزعجة.

من ناحية أخرى، قلد محسن مصبح رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة لكرة قدم الصالات، الحكم خليفة إبراهيم الحمادي الشارة الدولية بين شوطي مباراة النصر ودبا الحصن في صالة راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر، بحضور عدنان محمد الحمادي أمين سر عام لجنة كرة الصالات، وعبدالله الشحي عضو اللجنة ومسؤول التحكيم في اللعبة، وأحمد يعقوب ممثلاً لاتحاد الكرة ووليد عبدالرحمن مدير فريق النصر الذي شارك في التكريم باسم «العميد» صاحب الأرض والضيافة.

وتوجه خليفة الحمادي بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وتمنى أن يكون عند حسن الظن به في الفترة القادمة، وقال: طموحي تمثيل الصافرة الإماراتية في كأس العالم أسوة بزميلي خميس الشامسي، وتشكيل ثنائية إماراتية في المحافل الدولية مع الحكم الدولي النخبة فهد بدر الحوسني.