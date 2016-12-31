«الزعيم» يعبر الشباب ويعزز صدارته لدوري الطائرة

أسامة أحمد (الشارقة)

عزز العين صدارته لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على الشباب 3 /1 في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأول بالصالة البنفسجية ضمن الجولة الرابعة، لينجح «الزعيم» في اصطياد جميع عصافير موقعة «دار الزين» بحجر واحد، حيث حقق فوزه الرابع على التوالي، وحصد العلامة الكاملة «12 من 12» ملحقاً الهزيمة الأولى بـ«الوصيف» ليغرد في الصدارة منفرداً.

وكان العين قد حقق الفوز على عجمان وبني ياس والجزيرة والشباب، مؤكداً جدارته بالقمة بعد أن قدم مستويات جيدة كان لها المرود الإيجابي على محصلته ومواصلة مشهد الفوز للمرة الرابعة على التوالي ليخسر شوطاً واحداً فقط أمام «الجوارح».

نتيجة المباراة رفعت الرصيد العيناوي إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد «الجوارح» عند 6 نقاط من 3 مباريات بالفوز على الوصل وحتا والخسارة أمام العين.

وعلى صالة المعهد البترولي استعاد «فخر أبوظبي» نغمة الفوز بعد الهبوط الاضطراري في الجولة الماضية بعبوره بني ياس 3/ صفر بعد مباراة قوية في شوطيها الثاني والثالث.