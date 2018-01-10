التونسي سليم سفير العرب في ربع نهائي بطولة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح التونسي محمد سليم بن علي (17سنة) سفيراً للعرب في بطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس التي تختتم بعد غد بالملاعب الخارجية بنادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 50 دولة لأبطال المستوى الرابع الذين ينتظرهم مستقبل كبير في عالم الكرة الصفراء التي تتواصل مبارياتها في أجواء مثالية هيأها نادي أبوظبي الرياضي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد التنس وإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ونجح لاعب تونس الواعد في عكس مستوى التنس العربي، من خلال مشاركته في الزوجي مع زميله الهندي معن شاه بفوزها على الزوجي الأوزبكي الروسي الذي يضم أزمات أحد أبرز لاعبي الفردي وزميله راخيموف بشوطين 6 - 4 و6 - 2، ليتأهلا للدور ربع النهائي الذي يقام اليوم.