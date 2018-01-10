حمدان سعيد يحلق بثنائية «بيور جير جرناس»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت حدة المنافسة والندية مع دخول المسابقات اليوم الثامن في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، أولى مسابقات الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية وتشهد مشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وتواصلت منافسات فئة العامة بإقامة أشواط فئة بيور جير فرخ وجرناس، وفيها حصد حمدان سعيد جابر ثنائية بيور جير جرناس، فيما توزعت المراكز الأولى للفرخ، وفي شوط بيور جير جرناس - السيارة، حقق المركز الأول «الأملح» لحمدان سعيد جابر محققاً زمناً وقدره 18.007 ثانية، وجاء ثانياً «2» لسعيد هلال سالم المنصوري بزمن 18.430 ثانية، وفي المركز الثالث «شركان» لمحمد سعيد عبدالله المنصوري بزمن 18.476 ثانية. وتنطلق اليوم، المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية، بإقامة مسابقة الشيوخ على أن تقام في اليوم الثاني مسابقة العامة، ويقام النهائي الاثنين المقبل.