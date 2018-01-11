8.8 ٪ زيادة في الطلب العالمي على الشحن الجوي

واشنطن (رويترز)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أمس: «إن الطلب على الشحن الجوي ارتفع 8.8% في نوفمبر على أساس سنوي». وأضاف أن الزيادة في نوفمبر تعني أن الشحن الجوي بصدد تحقيق أفضل أداء تشغيلي ومالي منذ الانتعاش الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2010.

وقال الاتحاد الدولي: «إن نمو الطلب على الشحن الجوي، الذي تزامن مع فترة قوة الطلب التقليدية في الربع الأخير من العام، تأتي برغم من وجود مؤشرات على أن النقل الجوي تجاوز مستوى الذروة في دورته المعتادة.

وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 4% في الشهر الجاري، وهو الشهر الـ16 على التوالي الذي يفوق فيه نمو الطلب زيادة الطاقة الاستيعابية. وقال «اياتا»: «إن هذا إيجابي لمعاملات الحمولة والعوائد والأداء المالي».

وزادت معاملات الحمولة 2.2 نقطة مئوية إلى 49.1%. وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد: «هناك مؤشرات عدة تظهر أن 2018 سيكون عاماً جيداً أيضاً. وعلى وجه الخصوص انتعاش ثقة المستهلكين ونمو التجارة الإلكترونية العالمية والاتجاه الصعودي للاقتصاد العالمي، وكلها تدعو للتفاؤل في بداية العام الجديد».