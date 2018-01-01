الكويت (الاتحاد)

أكد أحمد إبراهيم مدافع العراق، أن المواجهة هذه المرة مختلفة مع «الأبيض»، وقال: لعبنا معه في «خليجي البحرين»، وأضعنا اللقب، بعدما خسرنا في المباراة النهائية، والتقينا مع الإمارات أيضاً في تصفيات كأس العالم، وقبل «خليجي 23» بالكويت، خاض المنتخبان مباراة ودية في دبي، وخسرنا بهدف، وهو ما يعني أن الأوراق مكشوفة بين المنتخبين، والمدربان يعرفان مفاتيح اللعب وطريقة المنافس، وهو ما يجعل المواجهة صعبة على الطرفين.

وأوضح أن الطريقة الإيطالية التي يطبقها «الأبيض» ستكون صعبة في المواجهة، خاصة أن الإمارات يلعب على الهجمات المرتدة الخطرة، وخلال التدريبات بدأنا في ترتيب أوراقنا للتعامل مع طريقة زاكيروني، وسيكون لدينا حلول في مواجهة اللاعبين. وأضاف: نحتاج للفوز، والصعود إلى المباراة النهائية، والفوز بالكأس والعودة به إلى العراق، وهو ما نتمناه بتخطي الإمارات، ونحقق الحلم، ولدينا معلومات كاملة عن المنافس، ونعرف جميع اللاعبين وطريقة أدائهم في الملعب، خاصة الهجوم علي مبخوت وأحمد خليل وعمر عبدالرحمن. واعترف إبراهيم أن الإمارات منتخب صعب وله وزن كبير ليس فقط في البطولة، بل على مستوى قارة آسيا، ولديهم مجموعة من اللاعبين المميزين، ويقودهم مدرب عالمي، ولكن فريقنا رفع درجة التركيز، ولدينا الرغبة للفوز والتأهل إلى النهائي، وبالطبع الإمارات لم يقدم المستوى المأمول منه في الدور الأول، وصعد بهدف من ركلة جزاء، وهذا أمر طبيعي مع وجود مدرب جديد، وتغيير طريقة اللعب، ودخول لاعبين جدد، والمستوى يتطور من مباراة إلى أخرى، وليس معنى ذلك أن المباراة سهلة لنا. وأشار إلى أن العراق يتسلح بجماهيره التي اعتادت أن تسانده في كل المباريات، والتدريبات ولم تتركنا الجماهير منذ وصولنا إلى الكويت ونتسلح بهم في مباراة اليوم، ونسعى بكل قوة لإسعادهم، خاصة أن الرغبة كبيرة من اللاعبين. وأوضح أن صدارة المجموعة الثانية في الدور الأول، يحفز الفريق كثيراً، في تقديم مستوى جيد، في نصف النهائي، ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبين، أصحاب الخبرة، ولم يكن الأداء في المباراة الأولى بالشكل المطلوب أمام البحرين، بسبب قلة مرحلة الإعداد والابتعاد عن اللعب مباريات، ويكفي أن الإعداد للبطولة اقتصر على مباراة واحدة، ورغم ذلك قادرون على مواجهة الإمارات، بالحماس والتكتيك والرغبة في الفوز.