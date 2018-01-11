الهواتف الذكية تتراجع أمام «المساعد المنزلي»

دبي (الاتحاد)
كشف استطلاع جديد لشركة «أكسنتشر» أن المستهلكين يستخدمون أجهزة المساعد الصوتي الرقمي المنزلي أكثر من هواتفهم الذكية لطلب خدمات الترفيه والشراء عبر الإنترنت، ويلجؤون لأجهزة لهذه الأجهزة المدعومة بالذكاء الصناعي التي تستخدم واجهات صوتية لتقديم الخدمات الاستهلاكية مثل تشغيل الموسيقا وضبط الحرارة والأضواء وعرض الأخبار وحالة الطقس ونتائج المباريات الرياضية.
ونشرت «أكسنتشر» ملخص نتائج استطلاعها الجديد، الذي شمل 21 ألف شخص عبر الإنترنت في 19 دولة، في تقرير بعنوان «حان الوقت للانتقال إلى سوبر ماي واي: إعطاء المستهلكين ما يبحثون عنه بالضبط» (Time to Navigate the Super Myway: Giving Consumers Exactly What They&rsaquore Looking For).
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وأوضح ديفيد سوفي، المدير العام العالمي لشركة «أكسنتشر للتقنية العالية»، أن «أجهزة المساعد الصوتي المنزلي تعتبر نقطة مركزية تجمع مختلف الأنشطة المنزلية، وهي بذلك تشكل تحدياً للهواتف الذكية، حيث تتميز تلك الأجهزة قليلة الكلفة بفوائدها العملية القيّمة وسهولة استخدامها، كما أنها تشهد رواجاً متزايداً كواحدة من أكثر التوجهات اللافتة للنظر في قطاع التكنولوجيا العالية».
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