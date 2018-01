الهواتف الذكية تتراجع أمام «المساعد المنزلي»

دبي (الاتحاد)

كشف استطلاع جديد لشركة «أكسنتشر» أن المستهلكين يستخدمون أجهزة المساعد الصوتي الرقمي المنزلي أكثر من هواتفهم الذكية لطلب خدمات الترفيه والشراء عبر الإنترنت، ويلجؤون لأجهزة لهذه الأجهزة المدعومة بالذكاء الصناعي التي تستخدم واجهات صوتية لتقديم الخدمات الاستهلاكية مثل تشغيل الموسيقا وضبط الحرارة والأضواء وعرض الأخبار وحالة الطقس ونتائج المباريات الرياضية.

ونشرت «أكسنتشر» ملخص نتائج استطلاعها الجديد، الذي شمل 21 ألف شخص عبر الإنترنت في 19 دولة، في تقرير بعنوان «حان الوقت للانتقال إلى سوبر ماي واي: إعطاء المستهلكين ما يبحثون عنه بالضبط» (Time to Navigate the Super Myway: Giving Consumers Exactly What They&rsaquore Looking For).

وكشف التقرير أن ثلثي المستهلكين (66%) الذين يمتلكون أجهزة مساعدة صوتية رقمية يستخدمون تطبيقات أقل عبر هواتفهم الذكية في المنزل منذ امتلاكهم لتلك الأجهزة الرقمية. كما ذكرت نسبة تقارب الثلثين من هؤلاء المالكين (64%) بأنها تستخدم الهواتف الذكية بصورة أقل للحصول على خدمات الترفيه، وأن نسبة تزيد على النصف من بين هؤلاء تستخدم تلك الأجهزة للشراء عبر الإنترنت أو من أجل البحث العام عن المعلومات (58% و56% على التوالي).

وأوضح ديفيد سوفي، المدير العام العالمي لشركة «أكسنتشر للتقنية العالية»، أن «أجهزة المساعد الصوتي المنزلي تعتبر نقطة مركزية تجمع مختلف الأنشطة المنزلية، وهي بذلك تشكل تحدياً للهواتف الذكية، حيث تتميز تلك الأجهزة قليلة الكلفة بفوائدها العملية القيّمة وسهولة استخدامها، كما أنها تشهد رواجاً متزايداً كواحدة من أكثر التوجهات اللافتة للنظر في قطاع التكنولوجيا العالية».

وأظهر استطلاع «أكسنتشر» زيادة مستويات امتلاك أجهزة المساعدة الصوتية الرقمية في هذا العام بنسبة تتجاوز الضعف لتشمل 39% من مستخدمي الإنترنت في الهند، و37% في الولايات المتحدة الأميركية، و34% في البرازيل، و33% في الصين، و26% في ألمانيا و24% في المملكة المتحدة. ... المزيد