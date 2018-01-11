تراجع مبيعات الذهب بعد «المضافة» وطفرة خلال «دبي للتسوق»

حسام عبد النبي (دبي)

تراجعت مبيعات الذهب في دبي بنسبة 50% عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتباراً من بداية يناير الحالي، وذلك بعد طفرة في المبيعات بنسبة 400% في بداية مهرجان دبي للتسوق يوم 26 ديسمبر 2017، حسب شاملال أحمد، المدير التنفيذي للعمليات الدولية في شركة «مالابار للذهب والماس»، مؤكداً أن تراجع المبيعات الكبير في بداية تطبيق الضريبة يأتي بسبب أن الضريبة يتم احتسابها على سعر الذهب والمصنعية ما يجعل تأثيرها ملموساً مقارنة بقطاعات أخرى.

وتوقع أحمد، أن تنشط مبيعات الذهب تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الأخير في مهرجان دبي للتسوق، بعد أن يبدأ المستهلكون التعود على الضريبة الجديدة ومن ثم يعودون للشراء بعد إحجام وتوقف عن الشراء في الأيام الأولي لتطبيق الضريبة.

وأشار إلى أن التوقعات ترجح أن تزداد مبيعات الذهب في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتزامن الربع الأول مع تنظيم مهرجان دبي للتسوق في يناير وعيد الحب «فالانتين» في فبراير ثم عيد الأم في مارس، موضحاً بالمقابل فإن مبيعات المجوهرات لم تتأثر بشكل ملموس بتطبيق «القيمة المضافة»، حيث إن من يشتري المجوهرات عادة ما لا ينظر إلى السعر في المقام الأول وتكون الأولوية لديه في اقتناء سلعة فاخرة.

وفيما يخص استرداد السائحين لضريبة القيمة المضافة، قال أحمد: «إن تلك الخطوة ستصب بلا شك في صالح مبيعات الذهب في الإمارات، حيث تمثل مشتريات السائحين من الذهب نحو 15 إلى 20% من إجمالي المبيعات، ما يعني استرداد الضريبة على تلك النسبة»، لافتاً إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لمتاجر الذهب العاملة في سوق الذهب وفي سوق بر دبي، إذ تمثل مشتريات السائحين نحو 80% من المبيعات.