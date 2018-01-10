حظر وضع «الاستاكوزا» الحية بالثلج قبل الطهي

زوريخ (رويترز)

حظرت سويسرا الأسلوب المعتاد لطهي الكركند «الاستاكوزا» الطازج بإلقائه في الماء المغلي، وذلك في إطار تعديل لقواعدها لحماية الحيوان. وبحسب القواعد التي تبنتها الحكومة السويسرية أمس الأربعاء «لا يجوز بعد الآن نقل القشريات الحية، ومنها (الاستاكوزا)، في الثلج.. ينبغي الاحتفاظ بالأصناف المائية في بيئتها الطبيعية.. ويجب تخدير القشريات قبل طهيها».

وليس السويسريون وحدهم الذين يحاولون حماية الكركند، فقد قضت أعلى محكمة في إيطاليا في يونيو بعدم جواز حفظ الكركند «الاستاكوزا» في الثلج داخل المطاعم، لأن ذلك يتسبب لها في معاناة غير مبررة قبل طهيها.