اتفاقية بين «العربية للمسرح» و«الدولية للممثلين»



تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 وهران (الاتحاد) تم خلال الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بالجزائر توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة العربية للمسرح، بحضور الحسن النفالي عضو مجلس أمناء الهيئة ومنسق العلاقات الدولية، والمستشار يوسف عيدابي، ومن جانب الفيدرالية سكرتيرها العام دومينيك لوكر، ونائب رئيسها ديني فوكيراي. وأكد النفالي أن الهيئة العربية للمسرح بهذه الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم «اتفاقية وهران» تواصل التعاون والشراكة مع العديد من المنصات الدولية، وذلك لمزيد تفعيل عملها وتوسيعه في مختلف الأرجاء. كما أكد دومينيك لوكر أنه سعيد بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، لأنها أصبحت تمثل زخماً مسرحياً عربياً مهماً، استطاع أن يفرض حضوره بعد عقد من التأسيس. جدير بالذكر أن الفيدرالية الدولية للممثلين تضم 105 نقابات في مختلف أنحاء العالم، ويتمثل دورها في الدفاع عن الحقوق المهنية للفنانين. ..و«ناشئة الشارقة» في المهرجان الجزائر (وام) تشارك «ناشئة الشارقة» في فعاليات الدورة التاسعة لـ «مهرجان المسرح العربي». تأتي هذه الخطوة بهدف المشاركة الفاعلة في ورشة عمل خاصة للناشئة، تمتد على مدار الحدث، تحت عنوان «فنون الإيماء»، لتعزيز الوعي الذاتي والفني لدى الناشئة، وإطلاعهم على أهم تقنيات الإيماء الجسدية الأساسية التي تنتهجها المدارس الفرنسية والإيطالية، وسمات كل منها، وأهم فنانيها.