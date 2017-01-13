طلال الجنيبي.. «على قيد لحظة» في «ثقافة الشارقة»



تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 الشارقة (الاتحاد) وقع الشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي مجموعته الشعرية الجديدة التي حملت عنوان «على قيد لحظة»، مساء أمس الأول، في قصر الثقافة بالشارقة، ضمن مشاركته في مهرجان الشعر العربي في دورته الـ15، والديوان صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وتتضمن المجموعة الشعرية 50 قصيدة عبرت عن منجزه الشعري، إذ برزت ملامحه الإبداعية في مرحلة مبكرة من العمر، وأثرتها التجربة الجمالية التي تعمقت عبر هذه السنوات. وهو يعبر بإحساس رقيق عن عاطفة تسكنه تتشكل في أعطافها لغة مجازية تشكل عالمه الخاص. وعن تجربة الشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي يقول مدير بيت الشعر في الشارقة الشاعر محمد البريكي الذي قدم للمجموعة الشعرية «على قيد لحظة»: «للتجارب الشعرية الخاصة وهجها الذي لا يخبو، والدكتور طلال الجنيبي يمثل الوجه الناضر للشعر الرصين، فهو يمتلك خيالاً جامحاً إذ يرسم لوحة تشكيلية عبر قصائده التعبيرية التي تتميز بخواصها الجمالية التي تتخلق في ذاته، وتحمل روح المغامرة فتجربته الصادقة مع الشعر تتمتع بالحيوية والتدفق، فقد برع في الإطار التقليدي للقصيدة العمودية، وجرب أنماطاً شعرية، عبرت عن ثقافته الفتية، فهو من الأصوات النقية التي تأسست على وعي جمالي بالإنسان والطبيعة، مع القدرة على توظيف ملكاته الشعرية في طرح قضايا اجتماعية وفكرية وإنسانية ورومانسية، بما يمس الإنسان وجوهره، فهو يمتلك قدرة عارمة على تضفير أحداثه بتلقائية عجيبة، فيقع القارئ في أسر عوالمه الخصيبة المفعمة بالحياة».