«كتّاب الإمارات» يشارك بـ267 عنواناً في «القاهرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 27 يناير الجاري لغاية 10 فبراير المقبل، وذلك بجناح مستقل لعرض إصدارات الاتحاد وبيعها. وذكر عبدالله السبب، عضو مجلس إدارة الاتحاد مسؤول النشر والتوزيع، أن مشاركة الاتحاد بجناح مستقل في معرض القاهرة تأتي لأول مرة بعد مشاركات سابقة كان الاتحاد حاضراً فيها من خلال جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وقال السبب إن هذا التطوير في نوعية المشاركة يجيء بعدما حققه الاتحاد من قفزات نوعية في إصداراته على مستوى الكم والنوع. وأضاف: «سيحتوي الجناح على جميع إصدارات الاتحاد التي تبلغ (267) عنواناً من الكتب ، إضافة إلى أربع دوريات فصلية». وفي سياق متصل، واستناداً إلى اتفاقية التعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، فقد تم ترشيح أربعة من أعضاء الاتحاد للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للمعرض، وهم الروائية إيمان اليوسف، والروائي حارب الظاهري، والشاعرة شيخة المطيري، والشاعر علي الشعالي.

وقال حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات :»في معرض القاهرة بالذات يحرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على أن تكون مشاركته أساسية وقوية نظراً لما يعنيه اسم القاهرة أولاً، من حيث هي واحدة من أعرق العواصم وأكثرها حيوية، ولما يعنيه تاريخ العلاقة مع القاهرة ثانياً، فالإمارات ومصر اليوم تؤسسان لنموذج في التكامل والتنسيق والتشارك ينبغي أن يعمم عربياً كخطوة أولى وضرورية لتجاوز المأزق الذي تعيشه المنطقة».