«الخوف».. نظرة أخرى في مرآة الذات

تونس (الاتحاد)
شهد الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة لمهرجان المسرح العربي في تونس، عرضاً تونسياً هو مسرحية «الخوف» للمسرح الوطني، وهي عمل للثنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكار، وذلك بفضاء المسرح البلدي بالعاصمة. العمل الذي كثر الحديث حوله منذ عرضه الأول أثار العديد من الإشكاليات، واستطاع أن يشد الجمهور الغفير الذي حضر الحفل.
ومسرحية «الخوف» هي الحلقة الوسطى من ثلاثية بدايتها «العنف»، وتتمتّها ستكون هاجساً آخر من هواجس الشأن العام التونسي والأفريقي والعربي وحتى العالمي، بما أن مسرح الجعايبي يهتم بالإنسانية جمعاء على حدّ تعبير نعمان حمدة أحد الممثلين في هذا العمل الفني.
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مسرحية «الخوف» هي محاولة لإعادة النظر في مرآة الذات من زاوية أخرى، إذ إن في العمل اشتغالاً على حالة استنفار قصوى تفرض على الشخص أو الشخصية على حد سواء، فيخرج مع ظهور عوامل محرّضة كالجوع وفقدان الأمل والتجرد من الضوابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ذلك الوحش الكامن فينا.
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أما عن الجانب الاستشرافي في مسرحية «الخوف» فقد تجلى في جانب «اللاوعي» الذاتي الذي يتحدث عن اللاوعي الجماعي أيضاً. ومنذ مسرحية «خمسون» قيل إن الفاضل الجعايبي يستشرف الواقع التونسي، وهو أمر يعود إلى حساسية الفنان التي من شأنها أن تعطي نظرة عن قادم الأيام. تتلخص أحداث المسرحية في عاصفة رمليّة جعلت مجموعة كشفية تحتمي بمستشفى مهجور ليُفرض عليهم حصار، فتتكون علاقات مشوهة بين الذات والآخر ما سيؤدي إلى إخراج أو اكتشاف الوحش الكامن في كل ذات إنسانية.