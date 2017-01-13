حتا تستعد لاستقبال أبطال العالم

دبي (وام)

تستعد منطقة حتا لاستقبال نخبة الدراجين من أبطال العالم المشاركين في النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي من 31 يناير إلى 4 فبراير 2017 ويمتد لمسافة 865 كيلو متراً.

وتعتبر حتا من المراحل المفضلة لدى المشاركين في الطواف، نظراً لما تتضمنه من تحديات وصعوبات تبرز قدراتهم ومهاراتهم على طرقها، نظراً للتنوع الجغرافي الطبيعي الذي تتسم به وما تحتويه من جبال وسهول وصحاري ووديان تتضمن طرقا بها منحنيات ومرتفعات صعبة، وتمتد المرحلة الرابعة التي تحمل اسم «ويستن» لمسافة 172 كيلو متراً، حيث تبدأ من نادي دبي الدولي للرياضة لتصل إلى سد حتا، مروراً بدبي والشارقة ورأس الخيمة.

ويواجه المتسابقون تحدي الصعود في المسار مرتين بنسبة 11% قبل الوصول إلى محطة ختام هذه المرحلة فوق السد وبارتفاع حاد، وهو ما يعتبر تحدياً مثيراً للدراجين، وحدثاً ينتظره عشاق الدراجات الهوائية العالمية.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، إن مرحلة حتا تكتسب في هذا العام المزيد من الجمال والإثارة كونها تتزامن مع حملة التطوير الكبرى التي تشهدها المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وبذلك يتمكن الدراجون والفرق المشاركة من مشاهدة مناظر أكثر روعة، فيما تنقل عدسات التلفزيون العالمية لقطات تعكس الإضافات الجمالية التي اكتسبتها منطقة حتا منذ إطلاق حملة التطوير.

وتشهد النسخة الرابعة من الطواف الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي العديد من التطورات والتعديلات في النسخة الجديدة أبرزها، زيادة مراحله إلى خمس للمرة الأولى منذ انطلاقته في العام 2014 ويرفع هذا التعديل أيام السباق إلى خمسة أيام لتكون الفرصة سانحة للمتسابقين للبقاء في دبي ليوم إضافي، وخوض مسافة أطول والتنافس على الفوز بخمس مراحل بدلاً عن أربع مراحل بمثابة افتتاح لموسم سباقات الدراجات في الشرق الأوسط باعتباره أول طواف ينطلق في المنطقة في السنة الجديدة.

وتضم قائمة المشاركين في النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية 10 فرق عالمية مصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وأربعة فرق قارية محترفة وفريق قاري واحد، إضافة إلى منتخب الإمارات للدراجات.