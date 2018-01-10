الرئيس التونسي: الثقافة صمّام الأمان ضد الفوضى والإرهاب

ساسي جبيل (تونس)

أكّد فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الدور المركزي للثقافة في تطوير الشعوب وتنمية المجتمعات، وشدّد على ضرورة الاستثمار في مختلف المجالات الثقافية باعتبارها الحصن الواقي، وصمّام الأمان ضدّ الفوضى والإرهاب والفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، أمس، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» الدكتور سعود هلال الحربي، ووفد اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، ووفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة أمينها العام المسرحي إسماعيل عبد الله.

وعقب اللقاء، عبّر الحاضرون، بحضور وزير الشؤون الثقافية التونسي، محمد زين العابدين، عن شكرهم وتقديرهم لتونس على احتضان فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الناشرين العرب يومي 09 و10 يناير الجاري، وكذلك فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي من 10 إلى 16 يناير 2018، ونوّهوا بالجهود التي بذلتها تونس في الإعداد لهاتين التظاهرتين بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بقطاعي النشر والمسرح.

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» أشاد الفنان المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح بالحفاوة التي حظي بها من لدن الرئيس التونسي، وأثنى على الدور الكبير الذي تلعبه تونس كحاضنة ثقافية حداثية ومستنيرة.