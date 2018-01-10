%38 زيادة في عدد السياح الروس دول «التعاون» بحلول 2020

أبوظبي (الاتحاد)

أشارت توقعات إلى ارتفاع عدد السياح الروس المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38% بحلول العام 2020، وستستقبل الإمارات الجزء الأكبر منهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018»، الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2018.

وتعتبر روسيا من أهم الدول المشاركة في معرض سوق السفر العربي على مدار السنوات الـ25 الماضية، وتضم قائمة العارضين الروس حكومة مدينة موسكو والاتحاد الوطني للسياحة ومدينة سان بطرسبرج، وقد ارتفع عدد الزوار الروس للمعرض بنسبة 17% على أساس سنوي بين عامي 2016 و2017. وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق سفر العربي: «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الوجهات المفضلة لدى السياح الروس، لكننا شهدنا تغيرات عديدة على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب بعض التقلبات في الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة، ونتوقع حضور المزيد من الزوار الروس لهذه المنطقة خلال السنوات القادمة».

وتعززت العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 مع إطلاق العديد من الرحلات الجوية الإضافية والإعلان عن تسهيل دخول الروس لدولة الإمارات العربية المتحدة من دون تأشيرة، إضافة إلى إطلاق العديد من المعالم الترفيهية ووجهات التجزئة والفنادق والمنتجعات في دول التعاون.