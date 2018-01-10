دبي (الاتحاد)

وقعت «آي بي إم» اتفاقية خدمات مدارة لمدة 10 سنوات بقيمة ما يعادل 85 مليون دولار مع «طيران الإمارات». وستتيح الاتفاقية لـ«طيران الإمارات» تركيز جهودها على المبادرات الاستراتيجية المهمة، بينما تتولى «آي بي إم» إدارة بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بصورة يومية.

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها في الربع الثالث من 2017، تتولى «آي بي إم» إدارة وتطوير البنية التحتية الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التي يتم من خلالها تشغيل عمليات شركة «طيران الإمارات» المهمة على الصعيد العالمي. ويتيح ذلك لـ«طيران الإمارات» الاستفادة من أداء تطبيقات الأعمال المتطورة، وبيئة قابلة للتطوير تتسم بالمرونة والسلاسة. إضافة على ذلك، تدير «آي بي إم» بيئة النسخ الاحتياطي لـ«طيران الإمارات» مع تطبيق حلّ سحابي خاص في مركزي البيانات التابعين لـ«طيران الإمارات» بدبي. وستوفر السحابة الخاصة للناقلة الوصول إلى بوابة للخدمة الذاتية التي ستقوم بإدارتها «آي بي إم» مع السماح لفرق عمل طيران الإمارات بطلب خدمات البنية التحتية للاستهلاك داخل الشركة.

ويمتد نطاق عمليات «طيران الإمارات» إلى أكثر من 155 مدينة في 84 دولة عبر القارات الست. وبهدف تبسيط تلك العمليات، توفر «آي بي إم» خدمات التواصل مع مركز البيانات لتمكين الموظفين من الوصول إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات الأساسية وتطبيقات الأعمال المهمة لشركة «طيران الإمارات» عن بُعد وفي أي وقت بصرف النظر عن مكان تواجدهم.